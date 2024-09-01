Путин посоветовал не брать с себя пример

Президент России Владимир Путин заявил, что ему «трудно представить», что он не президент. Об этом Путин заявил во время открытого урока «Разговоры о важном» в Кызыле, столице Тувы.

Одна из местных школьниц пожаловалась на то, что все ее свободное время уходит на учебу и спортивные секции, после чего поинтересовалась у Владимира Путина, как бы он провел день, если бы не занимал президентский пост.

«Мне трудно так сейчас представить, как бы в сослагательном наклонении что-то изложить. Знаете, могу что сказать? Чем больше задач ставишь перед собой, тем больших успехов добиваешься», - сказал Путин.

Президент России также рассказал, что обычно спит по шесть часов, а иногда - еще меньше, и посоветовал «не брать с себя пример».

«Соврать неудобно, скажу как есть. Но пример нехороший, - сказал Путин в ответ на вопрос одного из школьников, сколько он спит, чтобы быть в такой хорошей форме. - Ты примера с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал, допустим, четыре часа. Это маловато. А так обычно сплю ну шесть часов».

Президент России призвал ученика, с которым он беседовал, «спать нормально, как минимум восемь часов».

«У тебя очень много активности всякой, различных видов спорта, поэтому нужно быть в форме. И мне нужно быть в форме. То, что я сегодня спал всего четыре часа, а всего сплю шесть, это не потому, что я такой занятый человек. А потому что не могу должным образом организовать свой рабочий день. Каждый человек должен критично относиться ко всему, что он делает, к себе. И делать выводы. Я постараюсь это сделать. И тебе советую», - резюмировал глава государства.