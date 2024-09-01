Лавров о запрещенных ракетах в Дании

Дания разместила на своей территории ракеты малой и средней дальности, которые считаются запрещенными, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что запрещенные ранее по Договору о ракетах средней и малой дальности между Россией и США вооружения начали появляться в Дании и на Филиппинах.

«Так же, как в Европе, в Дании, они уже появились. Но вот и на Филиппинах», — заявил министр.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен разрешила Украине использовать истребители F-16 при нападении на Курскую область. При этом премьер-министр выразила сожаление, что поставки истребителей заняли слишком много времени.