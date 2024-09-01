Россия продолжает двигаться вперед

Войска РФ захватили Долиновку в Донецкой области. Россияне также продвинулись в Торецке и возле Макеевки Луганской области, сообщают украинские OSINT-аналитики.

Как утверждает аналитик Bild Юлиан Рёпке, ситуация на восточном фронте критическая и продолжает ухудшаться.



«ВСУ уже морально готовятся к обороне Днепра. Россия продвигается быстрее, чем летом 2022 года. При этом, помимо Донецкой области, россияне впервые за почти два года продвигаются в Луганской и Харьковской областях.

Украинские солдаты, с которыми я разговариваю, едва могут понять происходящую катастрофу. Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ на отступление. Уже проведенные и запланированные ротации они также считают опасными для удержания фронта», - добавил Рёпке.