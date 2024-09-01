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Заявление омбудсмена Азербайджана по парламентским выборам

14:28 339

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева 1 сентября дала интервью СМИ о наблюдении за внеочередными выборами в Милли Меджлис.

Омбудсмен сообщила, что наблюдения за выборами проводились на всех избирательных участках, созданных по всей стране, и что в организованных участках были созданы условия, предусмотренные законодательством, для реализации избирательных прав граждан.

В заявлении отмечается, что с учетом положительного опыта предыдущих лет Уполномоченный и сотрудники аппаратов омбудсмена, а также аппарат омбудсмена Нахчыванской Автономной Республики, всего 72 человека, в качестве наблюдателей за внеочередными выборами в парламенте охватили 117 избирательных округов и 897 избирательных участков по всей республике. Наблюдения проводились в Баку и в других 42 городах и районах страны, а также в Нахчыванской Автономной Республике, в том числе в учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, военном институте имени Гейдара Алиева и 16 исправительных учреждениях.

Также сообщается, что в ходе наблюдений Алиева встречалась с членами избирательных комиссий, наблюдателями и избирателями, изучала их мнения о процессе голосования. Нарушений и вмешательства со стороны государственных органов, включая представителей исполнительной власти и полиции, не было зафиксировано.

С.Алиева отметила, что политические партии, общественные объединения, неправительственные организации, а также независимые и беспристрастные наблюдатели приняли участие в процессе в порядке и взаимном уважении, выполняя свои обязанности в рамках полномочий. Было также обеспечено соблюдение прав избирателей с инвалидностью. Не поступило никаких жалоб и обращений о нарушениях избирательных прав в адрес омбудсмена.

По результатам наблюдений омбудсмен отметила, что выборы в парламент прошли при высокой активности населения, в демократической, свободной, прозрачной, справедливой и законной форме, в соответствии с избирательным законодательством и международными стандартами.

Омбудсмен также сообщила о деятельности, проведенной в преддверии внеочередных выборов, указав, что в Баку, Гяндже, Шеки, Масаллы, Губе и Нахчыване были организованы мероприятия по повышению осведомленности на тему "Обеспечение избирательных прав граждан" при содействии аппарата омбудсмена и Центральной избирательной комиссии. С.Алиева отметила, что с момента официального объявления решения о назначении выборов проводился мониторинг на открытых и закрытых местах для агитации, а также оценивалось обеспечение избирательных прав граждан и выполнение требований избирательного законодательства.

В заключение уполномоченный подчеркнула, что на внеочередных выборах в Милли Меджлис права граждан на выборы были обеспечены в соответствии с законодательством.

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