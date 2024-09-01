Турция подала заявку на вступление в БРИКС, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее посол Турции в Китае Исмаил Хакки Муса заявил, что желание Турции присоединиться к БРИКС не противоречит ее европейским устремлениям, хотя вступление страны в ЕС в обозримом будущем маловероятно.

До этого министр финансов Турции Мехмет Шимшек, отвечая на вопрос, почему Турция не является членом БРИКС, возглавляемой Россией и Китаем, заявил, что основным партнером Анкары является Европейский союз (ЕС) и что Турция не будет выходить из экономических проектов ЕС.