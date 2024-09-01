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Лавров: Если Ереван хочет договариваться с Баку напрямую...

15:05 4240

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал желание Армении вести прямые переговоры с Азербайджаном без участия РФ. Глава российской дипломатии сказал, что РФ переживает по поводу того, что трехсторонние договоренности, заключенные на нескольких саммитах Россией, Азербайджаном и Арменией в 2020-2022 годах, тоже провисли.

"Вот я упомянул возобновление транспортного сообщения и упомянул еще о трехсторонней комиссии, которая этим занималась, она сейчас практически уже не собирается. Ереван считает, что это нужно делать напрямую с Азербайджаном, но если у них получится, то ради Бога", - заявил Лавров.

По его словам, в вопросе делимитации государственной границы РФ могла бы консультировать этот процесс между участниками, однако этого не происходит.

"Нет, не хотят, и при этом стремятся постоянно привлечь Запад, Соединенные Штаты, Евросоюз, Париж, привлечь к предоставлению своей эгиды любым процессам. Это их выбор, но договариваться надо, прежде всего, с азербайджанскими соседями. Иного пути нет", - добавил глава МИД РФ.

Как ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, прямые переговоры с Азербайджаном дают положительные результаты.

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