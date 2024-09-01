Армения рассмотрит вопрос комиссии с Азербайджаном

Правительство Армении рассмотрит положение о совместной работе комиссий по делимитации с Азербайджаном на заседании 5 сентября, сообщают армянские СМИ со ссылкой на Кабмин Армении.

Документ предполагает организацию работ по делимитации и принятие соответствующих документов, включая составление карты делимитации соответствующего масштаба.

Этим документом регулируются процессуальные вопросы между двумя странами после подписания в будущем договора о госгранице.