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Армения рассмотрит вопрос комиссии с Азербайджаном

15:14 2249

Правительство Армении рассмотрит положение о совместной работе комиссий по делимитации с Азербайджаном на заседании 5 сентября, сообщают армянские СМИ со ссылкой на Кабмин Армении.

Документ предполагает организацию работ по делимитации и принятие соответствующих документов, включая составление карты делимитации соответствующего масштаба.

Этим документом регулируются процессуальные вопросы между двумя странами после подписания в будущем договора о госгранице.

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