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Очередные учения МЧС с участием турецких специалистов

фото; видео
15:12 385

В целях подготовки Международной поисково-спасательной группы МЧС Азербайджана к сертификации Международной рабочей группы по поисково-спасательным операциям ООН (INSARAG) 28-29 августа 2024 года в поселках Тюркан и Ховсан столицы было проведено очередное тактико-специальное учение с участием личного состава Международной поисково-спасательной группы министерства, волонтеров, сотрудников Медико-территориальных управлений и специалистов Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турецкой Республики (AFAD), которое продолжалось 36 часов без перерыва.

Сначала руководитель Международной поисково-спасательной группы министерства, заместитель начальника Главного оперативного управления МЧС полковник Эльхан Алиев рассказал личному составу о целях и задачах тактико-специального учения, проводимого в ночное и дневное время. Специалисты из Турции – руководитель рабочей группы по стандартам INSARAG и национальным стандартам по поисково-спасательным операциям AFAD Беркан Тахсин Атаай, члены рабочей группы по стандартам INSARAG и национальным стандартам по поисково-спасательным операциям Халюк Онай Эртен, Рамазан Йерли и Мурат Бальджы – предоставили рекомендации по эффективному достижению результатов в соответствии с международными инструкциями по поисково-спасательным операциям для управления, координации, поиска и спасения, логистики и медицинского персонала группы.

Во время тактико-специального учения были реализованы процедуры по спасению пострадавших из-под завалов в результате природных и техногенных катастроф, оказанию первой медицинской помощи, эвакуации, а также проведению оценочных мероприятий на территории. В ночной части учения было обеспечено бесперебойное проведение поисково-спасательных операций, особое внимание было уделено соблюдению технических правил безопасности и внедрению навыков по охране жизни и здоровья.

В ходе учения волонтерам по чрезвычайным ситуациям, успешно участвовавшим в направлениях «зона катастрофы», работа с пострадавшими, медиа, представителями местных государственных органов и др., были вручены сертификаты.

Цели, поставленные на учениях, были достигнуты.

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