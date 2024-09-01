С нелегалами в Азербайджане разговор короткий

Сотрудники Управления по борьбе с незаконной миграцией в ходе мероприятий в августе задержали 94 иностранных граждан, не имеющих документов для проживания в Азербайджане. Кроме того, некоторые задержанные незаконно работали в стране.

Выяснилось, что иностранцам пообещали помочь с переездом в европейские страны, используя Азербайджан в качестве страны-транзита.

По выявленным фактам составлены протоколы в соответствии со статьями Кодекса об административных правонарушениях, и задержанные иностранцы были переданы в соответствующие органы.