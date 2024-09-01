USD 1.7000
EUR 1.8782
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Украина добилась успеха в Харькове
Новость дня
Украина добилась успеха в Харькове

Лукашенко сравнил Дурова с оружием

15:37 1165

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции, так как его мессенджер не повиновался людям, привыкшим управлять интернетом. Об этом сообщается на сайте белорусского президента.

Ситуацию с Дуровым Лукашенко прокомментировал на встрече со студентами вузов. Он подчеркнул, что интернетом нужно пользоваться с осторожностью, чтобы не стать жертвой манипулирования. Глава Беларуси назвал интернет великим достижением человечества и одновременно серьезным оружием.

«Это очень серьезное оружие в руках тех, кто это оружие создавал и кто умеет им владеть. И как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Павлом Дуровым во Франции – быстро упекут и забудут про свободу слова и прочее», – заявил Лукашенко.

Чистки в Минобороны России продолжаются: задержан генерал Муминджанов
Чистки в Минобороны России продолжаются: задержан генерал Муминджанов
17:07 1658
Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Турция подала заявку на вступление в БРИКС
14:49 3324
Алиевы в Кельбаджаре
Алиевы в Кельбаджаре фото
12:11 6967
А на кладбище так спокойненько – ни врагов, ни друзей
А на кладбище так спокойненько – ни врагов, ни друзей наша корреспонденция
13:25 3703
Итого: Правящая "Ени Азербайджан" потеряла всего 1 мандат
Итого: Правящая "Ени Азербайджан" потеряла всего 1 мандат последнее обновление
01:30 30699
Армения рассмотрит вопрос комиссии с Азербайджаном
Армения рассмотрит вопрос комиссии с Азербайджаном
15:14 2251
Лавров: Если Ереван хочет договариваться с Баку напрямую...
Лавров: Если Ереван хочет договариваться с Баку напрямую...
15:05 4246
Байрамов: Азербайджану не нужны чужие земли
Байрамов: Азербайджану не нужны чужие земли обновлено 14:47
14:47 3056
После переговоров с Алиевым Путин дал команду Бабушкину...
После переговоров с Алиевым Путин дал команду Бабушкину... статья концептуальная
1 сентября 2024, 22:28 14998
Истребители JF-17 для ВВС Азербайджана оснащены турецкими ракетами
Истребители JF-17 для ВВС Азербайджана оснащены турецкими ракетами наш обзор
12:03 6570
Гостелеканал Азербайджана: Бои с армянами в Карабахе
Гостелеканал Азербайджана: Бои с армянами в Карабахе видео
1 сентября 2024, 17:07 19958

ЭТО ВАЖНО

Чистки в Минобороны России продолжаются: задержан генерал Муминджанов
Чистки в Минобороны России продолжаются: задержан генерал Муминджанов
17:07 1658
Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Турция подала заявку на вступление в БРИКС
14:49 3324
Алиевы в Кельбаджаре
Алиевы в Кельбаджаре фото
12:11 6967
А на кладбище так спокойненько – ни врагов, ни друзей
А на кладбище так спокойненько – ни врагов, ни друзей наша корреспонденция
13:25 3703
Итого: Правящая "Ени Азербайджан" потеряла всего 1 мандат
Итого: Правящая "Ени Азербайджан" потеряла всего 1 мандат последнее обновление
01:30 30699
Армения рассмотрит вопрос комиссии с Азербайджаном
Армения рассмотрит вопрос комиссии с Азербайджаном
15:14 2251
Лавров: Если Ереван хочет договариваться с Баку напрямую...
Лавров: Если Ереван хочет договариваться с Баку напрямую...
15:05 4246
Байрамов: Азербайджану не нужны чужие земли
Байрамов: Азербайджану не нужны чужие земли обновлено 14:47
14:47 3056
После переговоров с Алиевым Путин дал команду Бабушкину...
После переговоров с Алиевым Путин дал команду Бабушкину... статья концептуальная
1 сентября 2024, 22:28 14998
Истребители JF-17 для ВВС Азербайджана оснащены турецкими ракетами
Истребители JF-17 для ВВС Азербайджана оснащены турецкими ракетами наш обзор
12:03 6570
Гостелеканал Азербайджана: Бои с армянами в Карабахе
Гостелеканал Азербайджана: Бои с армянами в Карабахе видео
1 сентября 2024, 17:07 19958
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться