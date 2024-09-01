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Эрдоган разозлился: «Турция управляла Ираком, Ираном, Сирией и Палестиной...»

15:38 3275

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече выпускников Военно-морской академии заявил, что вопросы о присутствии турецкой армии в Сирии, Ираке и Катаре могут задать только невежественные люди. 

"Те, кто критикует наши отношения с Ираком, Ираном, Сирией и Палестиной, которой мы управляли в течение четырех веков, даже если у них нет злого умысла, - невежды. Спрашивать, что Турция делает в Сирии, Ираке и Катаре - это полное невежество", - эмоционально заявил турецкий лидер. 

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12:03 6570
Гостелеканал Азербайджана: Бои с армянами в Карабахе
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