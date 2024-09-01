Венгрия: Без России не выживем

Венгрия не выживет без нефти из России. C таким заявлением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо... Потому что у нас нет достаточной альтернативной инфраструктуры. Есть еще один трубопровод, проходящий в Венгрию из Хорватии от Адриатического побережья, но его мощность недостаточна для того, чтобы обеспечить не только Венгрию», - сказал министр.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе необходимо найти «юридически значимое решение». «Мы вели переговоры с российскими поставщиками, мы вели переговоры с украинскими транзитерами. Оценивая нынешнее состояние, я могу сказать, что мы постепенно приближаемся к долгосрочному решению, но мы его еще не достигли», - рассказал Петер Сийярто. Какие-либо подробности переговоров он не привел.