ХАМАС ответит за убийство заложников

Израиль считает, что ХАМАС несет полную ответственность за гибель шести заложников в секторе Газа. В связи с этим Израиль планирует принять решительные меры. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац в X.

«Террористическая организация ХАМАС жестоко казнила шестерых заложников, чтобы посеять страх и попытаться расколоть израильское общество. Израиль ответит со всей силой на это отвратительное преступление. ХАМАС несет ответственность за это и заплатит полную цену», - написал он.