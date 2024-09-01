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ХАМАС ответит за убийство заложников

16:54 750

Израиль считает, что ХАМАС несет полную ответственность за гибель шести заложников в секторе Газа. В связи с этим Израиль планирует принять решительные меры. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац в X.

«Террористическая организация ХАМАС жестоко казнила шестерых заложников, чтобы посеять страх и попытаться расколоть израильское общество. Израиль ответит со всей силой на это отвратительное преступление. ХАМАС несет ответственность за это и заплатит полную цену», - написал он.

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