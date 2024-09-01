Чистки в Минобороны России продолжаются: задержан генерал Муминджанов

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. Его подозревают по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщают российские СМИ.

Кроме этого, было установлено, что в собственности замкомандующего ЛенВО и его родственников находятся объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн рублей. Законность их приобретения сейчас также проверяется, уточнили в СК.

Как сообщили в информационном центре СКР, по версии следствия, Муминджанов, занимая ранее пост главы Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, способствовал заключению договоров с коммерческими компаниями на поставку обмундирования в войска, в том числе на территории СВО, на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он получил от бизнесменов взятку в размере более 20 млн рублей, считает следствие.

После ухода Сергея Шойгу с поста министра обороны России в 2023 году несколько высокопоставленных чиновников Министерства обороны были задержаны в рамках различных расследований и антикоррупционных кампаний.

В январе 2024 года был задержан бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко по подозрению в коррупционных преступлениях, связанных с закупками военной техники и поставками оборудования для армии. По данным следствия, Криворучко причастен к крупным мошенничествам и получению взяток.

Вслед за этим, в феврале, был арестован Юрий Суслов — начальник департамента оборонных заказов Минобороны. В феврале 2024 года он был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств, выделенных на модернизацию военного оборудования. Следственные органы утверждают, что Суслов организовал схему по завышению цен на контракты.

Начальник управления стратегического планирования Минобороны Константин Булгаков был задержан в мае 2024 года по подозрению в организации схем по выводу средств и мошенничестве при планировании закупок для армии. Следствие утверждает, что Булгаков участвовал в махинациях с бюджетными ассигнованиями.

В июне 2024 года по обвинению в хищении и нецелевом использовании средств, выделенных на закупку продовольствия и материально-технического обеспечения для армии, был арестован заместитель начальника департамента снабжения Минобороны Анатолий Иванов. По версии следствия, Иванов использовал свое должностное положение для личного обогащения.

Совсем недавно, 29 августа, был задержан бывший заместитель министра обороны России генерал Павел Попов.