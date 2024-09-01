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Poz-Qazan принес 11 крупных выигрышей в августе

17:32 292

Официальный организатор лотерей и оператор спортивных ставок в стране, ОАО Аzərlotereya, принес радость участникам, разыграв 11 крупных выигрышей в играх Poz-Qazan в августе.

В прошлом месяце в Баку в лотерее Prestij был разыгран главный приз в размере 50 000 манатов. Аналогичная сумма досталась Эльчину Исмаилзаде в Барде благодаря лотерее Prestij. В Баку и Сумгаите также было выиграно по 5 тыс. манатов в этой же лотерее. Одним из счастливых победителей стал Сарвин Мамедов.

В лотерее Qızıl также зарегистрировано два крупных выигрыша по 25 000 манатов. Эти призы достались Фаику Асадуллаеву в Баку и Фагану Шейдаеву в Габале.

В Сумгаите в лотерее Göz muncuğu, в Сабирабаде в лотерее Uğurlu 7 и в Баку в лотерее Papaq at также было выиграно по 10 000 манатов.

В лотерее Qızıl Ekstra два счастливчика получили по 10 000 манатов. Выигрышные билеты были куплены в Баку и Джалилабаде.

Стоит отметить, что в играх Poz-Qazan счастливых победителей ждут крупные выигрыши от 25 000 до 500 000 манатов. Приобрести билеты можно в точках продаж Аzərlotereya, пунктах Мisli, отделениях Аzərpoçt, в городских магазинах и киосках, а также заказать через Wolt.

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