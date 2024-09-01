У Гусейнзаде, Мамедли и Ганиева не задался наркобизнес

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана продолжает операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В результате следующих мероприятий были задержаны члены наркосети: ранее судимые Халиг Гусейнзаде, Сеймур Мамедли и их знакомый Эльшан Ганиев. Оперативники обнаружили около 35 килограммов марихуаны и героина, обогащенных психотропными веществами, которые были найдены при личном досмотре задержанных, в их автомобилях и жилых домах.

Задержанные заявили, что наркотики были приобретены с целью продажи. В связи с фактами возбуждено уголовное дело, судом принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Операции по задержанию других лиц, связанных с Гусейнзаде, Мамедли и Ганиевым, продолжаются.