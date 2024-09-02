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Что грузины сказали Симоняну про Азербайджан

17:50 2867

2 сентября спикер парламента Армении Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую председателем комитета по международным отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

Делегация прибыла в Ереван для участия в совместном заседании Постоянной комиссии по внешним связям парламентов Армении и Грузии.

В ходе обсуждения региональной ситуации Самхарадзе отметил, что Грузия поддерживает подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

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01:30 31193
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