Что грузины сказали Симоняну про Азербайджан
17:50 2867
2 сентября спикер парламента Армении Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую председателем комитета по международным отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.
Делегация прибыла в Ереван для участия в совместном заседании Постоянной комиссии по внешним связям парламентов Армении и Грузии.
В ходе обсуждения региональной ситуации Самхарадзе отметил, что Грузия поддерживает подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
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