Компания 156 Evakuasiya не изменяет традиции: сама Назакет Теймурова исполняет детям павших за Карабах

Компания 156 Evakuasiya, согласно устоявшейся традиции, и в этом месяце продолжила поддерживать семьи шехидов, отдавших свои жизни в ходе 44-дневной Отечественной войны, и ветеранов. В этот раз компания порадовала более 20 членов семей и детей погибших героев.

Как сообщает haqqin.az, первым делом детей ознакомили с различными направлениями работы компании, чтобы в будущем помочь определиться с выбором профессии.

К тому же к детям вышла известная ханенде, народная артистка Назакет Теймурова. Появление столь выдающегося представителя азербайджанского мугама стало событием и оставило неизгладимый след.

На встрече также была сделана памятная фотография. Народная артистка и руководство компании вручили детям подарки.

Представляем вашему вниманию фоторепортаж с данного мероприятия: