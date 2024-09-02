В Губе стартовал Ulduz Cup

Сегодня в Губе, названной «Спортивной столицей 2024 года», состоялась церемония открытия международного футбольного турнира Ulduz Cup среди детей не старше 12 лет. Соревнование организовано Министерством молодежи и спорта, АФФА и Футбольной академией «Улдуз».

Министр в своей речи отметил, что Ulduz Cup будет способствовать развитию детского футбола в Азербайджане.

В Олимпийском спорткомплексе Губы прошел парад команд-участниц турнира. В церемонии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов и другие.

В матче открытия встретились «Улдуз» и узбекский «Бунедкор». Со счетом 2:1 победили гости.

Всего в Ulduz Cup выступают восемь команд из пяти стран. В группе «А», помимо двух вышеназванных коллективов, играют сборная Северного Кипра и команда Губинского Олимпийского спорткомплекса.

В группе «B» соревнуются минское «Динамо» (Беларусь), «Сабуртало» (Грузия), а также азербайджанские команды «Карабах» и «Метак».

Турнир завершится 6 сентября.