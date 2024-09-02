Украинская армия остановила продвижение российских войск.

Однако, как сообщает Генштаб Украины, за минувшие сутки российская армия предприняла свыше ста атак на позиции украинцев в основных направлениях российско-украинского фронта. Только в направлении осажденного города Покровска россияне предприняли 28 штурмов, но украинским силам удалось отбить атаки.

Полностью отражено наступление в Северском направлении.