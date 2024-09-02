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Украина добилась успеха в Харькове
Новость дня
Украина добилась успеха в Харькове

Украинская армия остановила продвижение российских войск

о развитии ситуации
Отдел информации
18:31 3520

Украинская армия остановила продвижение российских войск.

Однако, как сообщает Генштаб Украины, за минувшие сутки российская армия предприняла свыше ста атак на позиции украинцев в основных направлениях российско-украинского фронта. Только в направлении осажденного города Покровска россияне предприняли 28 штурмов, но украинским силам удалось отбить атаки.

Полностью отражено наступление в Северском направлении.

В Харьковском направлении бои продолжаются вблизи города Волчанска.

По информации украинской стороны, российские вооруженные силы несут большие потери среди личного состава.

В настоящее время российские войска пытаются продвинуться к населенным пунктам Калиновка и Клещеевка. По сообщению Генштаба, ситуация находится под контролем украинской армии.

Наибольшая напряженность сохраняется в районе Купянска. Российские штурмовые бригады пытаются прорвать украинскую оборону. Идут ожесточенные бои.

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