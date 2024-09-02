Один из самых коррумпированных чиновников за всю историю существования азербайджанской государственности Али Инсанов – он же могильщик азербайджанского здравоохранения, против которого развернулась неласковая длань азербайджанской Фемиды, еще раз продемонстрировал всему азербайджанскому обществу: как нельзя жить!

После 11-летнего пребывания на тюремных нарах, где Инсанов чувствовал себя в робе самого Нельсона Манделы и проводил параллели с борьбой против апартеида, экс-министр здравоохранения доказал истину, некогда озвученную Бурлацким: «Если бы Высоцкий пережил перестройку, он превратился бы в Макаревича».