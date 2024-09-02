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Али Инсанов еще раз показал, каким должен быть подлец

19:09 3659

Один из самых коррумпированных чиновников за всю историю существования азербайджанской государственности Али Инсанов – он же могильщик азербайджанского здравоохранения, против которого развернулась неласковая длань азербайджанской Фемиды, еще раз продемонстрировал всему азербайджанскому обществу: как нельзя жить!

После 11-летнего пребывания на тюремных нарах, где Инсанов чувствовал себя в робе самого Нельсона Манделы и проводил параллели с борьбой против апартеида, экс-министр здравоохранения доказал истину, некогда озвученную Бурлацким: «Если бы Высоцкий пережил перестройку, он превратился бы в Макаревича».

Правда и кривда Инсанова

Инсанов превратился в самого себя. Бог не позволил ему умереть!

Партия Инсанова не принимала участия в парламентских выборах. Более того, и у самого экс-министра не хватило смелости баллотироваться в парламент. Но это не помешало преданному льстецу «без чести» поздравить азербайджанское общество с успешными парламентскими выборами. Спрашивается – как поступает проигравшая на выборах партия? Она как минимум встает в позу страуса. Ведь нечего предъявить народу – ни побед, ни мандатов. Но это логика здравомыслящего политика. Но вовсе не экс-министра здравохрЕнения с партией под мышкой под названием «Правда и Справедливость». Вот такая кривда Инсанова под названием «инсановин».

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