Байрамов с Джуричем: от политики до безопасности

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел переговоры с находящимся с официальным визитом в Баку министром иностранных дел Республики Сербия Марко Джуричем.

Как сообщили haqqin.az в МИД Азербайджана, встреча между сторонами продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

На встрече обсуждались вопросы развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией в области политики, экономики, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и коммуникаций, гуманитарных и других аспектов, вопросы региональной и международной безопасности.