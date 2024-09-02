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Байрамов с Джуричем: от политики до безопасности

19:17 273

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел переговоры с находящимся с официальным визитом в Баку министром иностранных дел Республики Сербия Марко Джуричем.

Как сообщили haqqin.az в МИД Азербайджана, встреча между сторонами продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

На встрече обсуждались вопросы развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией в области политики, экономики, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и коммуникаций, гуманитарных и других аспектов, вопросы региональной и международной безопасности.

Байрамов и Джурич
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