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Иран что-то готовил против Лондона. Чемберлен отвечает

19:22 519

Великобритания расширила санкции против Ирана, распространив их на элитное подразделение спецназа "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Кроме того, рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, были введены в отношении командира одного из подразделений КСИР Хамида Фазели. Также под ограничительные меры подпали Абдольфатах Анвазиан и Бехнам Шахрияри.

Под прицелом британцев легендарный "Аль-Кудс"

На сайте британского правительства говорится, что Анвазиан "был вовлечен во враждебную деятельность правительства Ирана", которая была направлена на дестабилизацию Соединенного Королевства. В случае с Шахрияри речь идет о деятельности по дестабилизации ситуации в Израиле, Ираке, Йемене и Ливане.

Утверждается, что подразделение 700 спецназа "Аль-Кудс", в отношении которого были введены санкции, занималось разработкой и планированием "дестабилизирующих действий" на территории Соединенного Королевства. Всего в британском санкционном списке в отношении Ирана теперь находятся 27 юридических лиц и 190 физических лиц.

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