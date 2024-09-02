USD 1.7000
EUR 1.8782
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Украина добилась успеха в Харькове
Новость дня
Украина добилась успеха в Харькове

Россия готовит для Беларуси особые гарантии

19:30 586

Договор о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией планируется подписать в декабре 2024 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

"К 25-летию подписания договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран, где будет заложен принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран, которые входят в состав Союзного государства", - приводит агентство БелТА слова главы МИД Беларуси.

Варварское освоение государственных земель. Госкомитет по имуществу выдал фиктивный техпаспорт?
Варварское освоение государственных земель. Госкомитет по имуществу выдал фиктивный техпаспорт? наше расследование
10:07 7721
Украинская армия остановила продвижение российских войск
Украинская армия остановила продвижение российских войск о развитии ситуации
18:31 3529
Лавров: Азербайджанцы говорят, что уровень враждебности и недоверия высок
Лавров: Азербайджанцы говорят, что уровень враждебности и недоверия высок
19:53 1274
Сергей Лавров заявил, что руководство Армении окончательно решило карабахскую проблему
Сергей Лавров заявил, что руководство Армении окончательно решило карабахскую проблему
19:37 1639
Али Инсанов еще раз показал, каким должен быть подлец
Али Инсанов еще раз показал, каким должен быть подлец
19:09 3669
Эрдоган позвонил Алиеву
Эрдоган позвонил Алиеву
18:55 1710
А на кладбище так спокойненько – ни врагов, ни друзей
А на кладбище так спокойненько – ни врагов, ни друзей наша корреспонденция
13:25 4600
Пашинян с супругой на границе с Азербайджаном
Пашинян с супругой на границе с Азербайджаном видео
15:50 7812
Истребители JF-17 для ВВС Азербайджана оснащены турецкими ракетами
Истребители JF-17 для ВВС Азербайджана оснащены турецкими ракетами наш обзор
12:03 7549
Чистки в Минобороны России продолжаются: задержан генерал Муминджанов
Чистки в Минобороны России продолжаются: задержан генерал Муминджанов
17:07 4019
Итого: Правящая "Ени Азербайджан" потеряла всего 1 мандат
Итого: Правящая "Ени Азербайджан" потеряла всего 1 мандат последнее обновление
01:30 31194

ЭТО ВАЖНО

Варварское освоение государственных земель. Госкомитет по имуществу выдал фиктивный техпаспорт?
Варварское освоение государственных земель. Госкомитет по имуществу выдал фиктивный техпаспорт? наше расследование
10:07 7721
Украинская армия остановила продвижение российских войск
Украинская армия остановила продвижение российских войск о развитии ситуации
18:31 3529
Лавров: Азербайджанцы говорят, что уровень враждебности и недоверия высок
Лавров: Азербайджанцы говорят, что уровень враждебности и недоверия высок
19:53 1274
Сергей Лавров заявил, что руководство Армении окончательно решило карабахскую проблему
Сергей Лавров заявил, что руководство Армении окончательно решило карабахскую проблему
19:37 1639
Али Инсанов еще раз показал, каким должен быть подлец
Али Инсанов еще раз показал, каким должен быть подлец
19:09 3669
Эрдоган позвонил Алиеву
Эрдоган позвонил Алиеву
18:55 1710
А на кладбище так спокойненько – ни врагов, ни друзей
А на кладбище так спокойненько – ни врагов, ни друзей наша корреспонденция
13:25 4600
Пашинян с супругой на границе с Азербайджаном
Пашинян с супругой на границе с Азербайджаном видео
15:50 7812
Истребители JF-17 для ВВС Азербайджана оснащены турецкими ракетами
Истребители JF-17 для ВВС Азербайджана оснащены турецкими ракетами наш обзор
12:03 7549
Чистки в Минобороны России продолжаются: задержан генерал Муминджанов
Чистки в Минобороны России продолжаются: задержан генерал Муминджанов
17:07 4019
Итого: Правящая "Ени Азербайджан" потеряла всего 1 мандат
Итого: Правящая "Ени Азербайджан" потеряла всего 1 мандат последнее обновление
01:30 31194
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться