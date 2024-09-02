Россия готовит для Беларуси особые гарантии

Договор о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией планируется подписать в декабре 2024 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

"К 25-летию подписания договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран, где будет заложен принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран, которые входят в состав Союзного государства", - приводит агентство БелТА слова главы МИД Беларуси.