Сергей Лавров заявил, что руководство Армении окончательно решило карабахскую проблему

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления в МГИМО заявил, что армяно-турецкая нормализация должна идти в контексте урегулирования армяно-азербайджанской проблемы в принципе.

«Карабахская проблема, которая была решена руководством Армении в конце 2022 года, подписавшим договоренность с Азербайджаном при участии Евросоюза о том, что признаются границы 1991 года, в рамках которых Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Сейчас идет разговор о том, как это оформить в правовом плане, потому что политическая договоренность была.

И мы здесь с Турцией сотрудничаем. Турция, конечно же, имеет очень серьезное влияние в Азербайджане. Турция сейчас при нашей помощи некоторое время назад начала процесс нормализации армяно-турецких отношений. Сейчас он пока застопорился, но интерес Турции сохраняется, и мы к этому готовы. Ну понятно, что нормализация должна идти в контексте всех остальных проблем, которые необходимы дорешать на Южном Кавказе, в контексте урегулирования карабахской проблемы в принципе», - сказал Лавров.