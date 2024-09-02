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Близкий к Кремлю Кремлев забирает «Рольф»

19:48 650

Близкий к Путину бизнесмен Умар Кремлев официально стал новым владельцем компании «Рольф».

Об этом сообщила пресс-служба российского автодилера.

До сих пор официально о передаче активов «Рольфа» главе Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву не сообщалось. Об этом рассказывало со ссылкой на источники издание «Проект».  В частности, «Проект» писал, что Умар Кремлев получил «Рольф» благодаря своей дружбе с главой службы охраны президента России Алексеем Рубежным. Источник издания утверждал, что «Рольф» был включен в список на национализацию именно с подачи Рубежного, который и предложил в качестве нового собственника Кремлева.

Умар Кремлев

До 2023 года владельцем «Рольфа» был бизнесмен и бывший депутат Госдумы Сергей Петров. В 2019 года против него возбудили уголовное дело.

Сам Сергей Петров утверждал, что дело было политически мотивированным, — по его версии, государство мстило ему за неучастие в голосовании по вопросу аннексии Крыма.

В конце 2023 года активы «Рольфа» были национализированы и переданы Росимуществу.

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