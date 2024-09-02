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Лавров: Азербайджанцы говорят, что уровень враждебности и недоверия высок

19:53 1234

«Я с удивлением прочел недавно интервью премьер-министра Пашиняна, где он сказал, что обвинение Армении в том, что она тормозит процесс, это ложь и все переворачивает с ног на голову».

Об этом 2 сентября во время выступления в МГИМО заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о трехсторонних договоренностях между Арменией, Россией и Азербайджаном.

«Одна из задач — это возобновить транспортное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном. В документе 9 ноября 2020 года, который был подписан президентами Путиным, Алиевым и премьером Пашиняном, сказано, что движение будет восстановлено — и железнодорожное, и автомобильное. И оно будет восстановлено при обеспечении безопасности силами погранвойск Федеральной службы безопасности России, черным по белому. И я с удивлением прочел недавно интервью премьер-министра Пашиняна, где он сказал, что обвинение Армении в том, что она тормозит процесс, это ложь и все переворачивает с ног на голову.

Лавров и Пашинян

Странно, потому что на самом деле сначала Армения отказалась от автомобильной дороги, настояла на том, чтобы была только железнодорожная. Азербайджан не видел причин, но согласился при нашем тоже посредничестве. Потом вдруг Армения сказала, что не будет никакого участия российских пограничников, хотя это записано черным по белому. Я сказал, тоже нам непонятно. «Мы сами будем это делать».

Азербайджанцы говорят, уровень недоверия и даже, так сказать, враждебности слишком пока высок, чтобы на первом этапе азербайджанцы были уверены в своей безопасности, когда они будут через армянскую территорию направляться в Нахчыван. Поэтому вот эта договороспособность или ее отсутствие очень часто играют решающую роль», - заявил Сергей Лавров.

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