Лавров: Азербайджанцы говорят, что уровень враждебности и недоверия высок

«Я с удивлением прочел недавно интервью премьер-министра Пашиняна, где он сказал, что обвинение Армении в том, что она тормозит процесс, это ложь и все переворачивает с ног на голову».

Об этом 2 сентября во время выступления в МГИМО заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о трехсторонних договоренностях между Арменией, Россией и Азербайджаном.

«Одна из задач — это возобновить транспортное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном. В документе 9 ноября 2020 года, который был подписан президентами Путиным, Алиевым и премьером Пашиняном, сказано, что движение будет восстановлено — и железнодорожное, и автомобильное. И оно будет восстановлено при обеспечении безопасности силами погранвойск Федеральной службы безопасности России, черным по белому. И я с удивлением прочел недавно интервью премьер-министра Пашиняна, где он сказал, что обвинение Армении в том, что она тормозит процесс, это ложь и все переворачивает с ног на голову.