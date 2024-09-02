На фоне критической ситуации на Донецком фронте, где российская армия в лице огромной группировки «Центр» приближается к стратегически важному городу Покровск, через который проходят ключевые дороги, ВСУ предпринимают попытки продвинуться и захватить новые территории в Курской области. По данным российских источников, в Суджанском районе Курской области продолжаются ожесточенные столкновения. Основные очаги боевых действий сосредоточены в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька, Русская Конопелька, Мартыновка и Погребки. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно стремятся установить контроль над рядом стратегически важных населенных пунктов, включая Малую Локню, Старую Сорочину, Новую Сорочину, Орловку, Марьевку и Погребки.

По данным, поступающим с линии фронта, украинские войска стремятся захватить территорию шириной до 8,5 километров и глубиной до 3,25 километра, что позволило бы им укрепить свои позиции в этом районе и создать серьезную угрозу для российской обороны. Однако на данный момент информация о значительных успехах ВСУ в данном направлении не подтверждена. По состоянию на утро 2 сентября 2024 года, ситуация на Курском направлении остается сложной для россиян: инициатива пока сохраняется за ВСУ. Об этом сообщает российский Z-блогер Юрий Подоляка. По словам Подоляки, «особенно напряженная ситуация» сложилась в районе между Малой Локней и Мартыновкой. По данным ВСУ, удалось взять под контроль Русское Поречное и соседнее Черкасское Поречное. Также есть сообщения о том, что украинцы заявляют о контроле над Погребками и Малой Локней, что позволяет им выравнивать линию фронта и создавать более удобный плацдарм на территории Курской области. Однако эта информация требует дальнейшего подтверждения. Если она окажется достоверной, это может стать серьезным ударом по обороне российских войск.

Следующей целью противника, по словам Подоляки, станет Мартыновка, контроль над которой необходим для обеспечения безопасности своих позиций в районе Суджи. Украинские силы также продолжают ежедневно атаковать Александровку в Кореневском районе, но пока безуспешно. Кроме того, они утратили контроль над Краснооктябрьским, что усложняет их положение на западном фланге Курской области. Попытки ВСУ выровнять линию фронта по реке Сейм в Глушковском районе также не увенчались успехом, а давление со стороны российских войск на флангах начало усиливаться. Особенно это заметно в Глушковском районе и на юге Суджанского района, где остается неясным статус села Уланок. Следует отметить, что после разрушения мостов через реку Сейм в Глушковском районе около 3 тысяч российских военнослужащих фактически оказались в окружении, и их снабжение затруднено. Украинские военные продолжают предпринимать активные действия с целью нарушить логистику российских войск, сосредотачивая усилия на выявлении и уничтожении переправ, возводимых в регионе. После того как была нарушена функциональность трех ключевых мостов через реку Сейм и осуществлены попытки уничтожения временных переправ, ВСУ наращивают контроль за возможными новыми конструкциями, которые могут использоваться российскими силами для переброски войск и техники.