Украинцы атакуют русских "Термитом"

ВСУ начали атаковать позиции ВС РФ зажигательным веществом "Термит".

Как сообщает ТГ "Путин", в сети расходится видео, на котором видно, как украинский беспилотник поливает российские позиции зажигательной смесью.

«На Востоке Украины украинский беспилотник сбрасывает расплавленный термит на удерживаемую Россией лесопосадку, поджигая ее», — написал пользователь OSINT Technical, опубликовавший ролик.

Термит — это смесь алюминия и ржавчины, температура которой при горении достигает более чем 2700 °C.