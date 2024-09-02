В Турции напали на американского солдата. Вандалов задержали

Активисты Ассоциации турецкой молодежи (TGB) поймали члена экипажа американского десантного корабля USS WASP и надели ему мешок на голову, полиция задержала 13 членов акции.

Минобороны Турции ранее сообщило, что корабль пришвартуется в порту Измира с 1 по 5 сентября.

Американскому моряку надели мешок на голову в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном. "В Турции нет места американским военным, руки которых запачканы в крови! Убийцы наших военных, палестинцев, иракцев, йеменцев - убирайтесь из нашей страны", - заявили представители организации.

По данным газеты Aydınlık, полиция задержала 13 человек, в том числе лидера ассоциации Каяхана Четина.