Банк ABB выступит партнером соревнования «Startup World Cup»

20 сентября 2024 года в Университете ADA (Дипломатическая Академия Азербайджана) пройдет конкурс «Startup World Cup». Банк ABB, активно содействующий развитию инновационной экосистемы в нашей стране, выступает одним из основных партнеров этого мероприятия. Организаторами одного из самых престижных мировых стартап-конкурсов, «Startup World Cup», являются компании «Technovate Investments» и «Pegasus Tech Ventures».

«Startup World Cup» объединяет лучшие стартапы со всего мира, предоставляя им шанс на глобальное признание. Это уникальная платформа для поддержки молодых предпринимателей и их инновационных идей.