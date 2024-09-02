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Банк ABB выступит партнером соревнования «Startup World Cup»

20:42 343

20 сентября 2024 года в Университете ADA (Дипломатическая Академия Азербайджана) пройдет конкурс «Startup World Cup». Банк ABB, активно содействующий развитию инновационной экосистемы в нашей стране, выступает одним из основных партнеров этого мероприятия. Организаторами одного из самых престижных мировых стартап-конкурсов, «Startup World Cup», являются компании «Technovate Investments» и «Pegasus Tech Ventures».

«Startup World Cup» объединяет лучшие стартапы со всего мира, предоставляя им шанс на глобальное признание. Это уникальная платформа для поддержки молодых предпринимателей и их инновационных идей.

Проведение таких важных мероприятий способствует развитию стартап-экосистемы Азербайджана, накоплению ценного опыта и международному признанию наших молодых предпринимателей.

Партнерство с «Startup World Cup» позволяет Банку ABB вновь подтвердить свою всестороннюю поддержку молодых предпринимателей, стремящихся к новым возможностям для роста и развития.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

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