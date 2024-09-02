Иран готовится передать России баллистические ракеты

Иран скоро передаст России баллистические ракеты. Такие действия могут вызвать быструю реакцию со стороны украинских партнеров. Об этом информированные источники рассказали Bloomberg.

Иран передал России сотни беспилотников за время полномасштабного вторжения в Украину, однако потенциальная передача баллистических ракет может стать тревожным развитием событий в войне.

"Они отказались предоставить оценки типа и объема поставок или временные рамки, хотя один из чиновников сказал, что поставки могут начаться в течение нескольких дней. Баллистические ракеты обычно летают гораздо быстрее, чем крылатые ракеты или беспилотники, и могут нести больше полезной нагрузки", - отметили в издании.