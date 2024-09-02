USD 1.7000
EUR 1.8782
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
Новость дня
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области

Иран готовится передать России баллистические ракеты

20:55 1209

Иран скоро передаст России баллистические ракеты. Такие действия могут вызвать быструю реакцию со стороны украинских партнеров. Об этом информированные источники рассказали Bloomberg.

Иран передал России сотни беспилотников за время полномасштабного вторжения в Украину, однако потенциальная передача баллистических ракет может стать тревожным развитием событий в войне.

"Они отказались предоставить оценки типа и объема поставок или временные рамки, хотя один из чиновников сказал, что поставки могут начаться в течение нескольких дней. Баллистические ракеты обычно летают гораздо быстрее, чем крылатые ракеты или беспилотники, и могут нести больше полезной нагрузки", - отметили в издании.

В Bloomberg напомнили, что США и другие союзники по Организации Североатлантического договора не раз предостерегали Иран от такого шага и прилагают дипломатические усилия, чтобы предотвратить передачу ракет.

"Передача баллистических ракет в Россию, вероятно, будет встречена дополнительными санкциями против Ирана, хотя их эффективность будет неопределенной, учитывая ряд мер, уже направленных против Тегерана, в том числе по поставкам беспилотников в Москву. Среди предварительных мер, которые обсуждались союзниками, - новые ограничения на авиакомпанию Iran Air", - подчеркнули в материале.

Кто сбил турецкий беспилотник? Причастен проиранский генерал?
Кто сбил турецкий беспилотник? Причастен проиранский генерал? наша корреспонденция
21:32 2663
США арестовали самолет Мадуро
США арестовали самолет Мадуро срочно в номер
20:10 4926
Компания 156 Evakuasiya не изменяет традиции: сама Назакет Теймурова исполняет детям павших за Карабах
Компания 156 Evakuasiya не изменяет традиции: сама Назакет Теймурова исполняет детям павших за Карабах фото
17:52 1311
Азербайджан обсуждает с Италией военное сотрудничество
Азербайджан обсуждает с Италией военное сотрудничество
21:20 1450
Варварское освоение государственных земель. Госкомитет по имуществу выдал фиктивный техпаспорт?
Варварское освоение государственных земель. Госкомитет по имуществу выдал фиктивный техпаспорт? наше расследование
10:07 8697
Лавров: Азербайджанцы говорят, что уровень враждебности и недоверия высок
Лавров: Азербайджанцы говорят, что уровень враждебности и недоверия высок
19:53 4033
Сергей Лавров заявил, что руководство Армении окончательно решило карабахскую проблему
Сергей Лавров заявил, что руководство Армении окончательно решило карабахскую проблему
19:37 3920
Али Инсанов еще раз показал, каким должен быть подлец
Али Инсанов еще раз показал, каким должен быть подлец
19:09 7406
Эрдоган позвонил Алиеву
Эрдоган позвонил Алиеву
18:55 2871
А на кладбище так спокойненько – ни врагов, ни друзей
А на кладбище так спокойненько – ни врагов, ни друзей наша корреспонденция
13:25 5093
Пашинян с супругой на границе с Азербайджаном
Пашинян с супругой на границе с Азербайджаном видео
15:50 8756

ЭТО ВАЖНО

Кто сбил турецкий беспилотник? Причастен проиранский генерал?
Кто сбил турецкий беспилотник? Причастен проиранский генерал? наша корреспонденция
21:32 2663
США арестовали самолет Мадуро
США арестовали самолет Мадуро срочно в номер
20:10 4926
Компания 156 Evakuasiya не изменяет традиции: сама Назакет Теймурова исполняет детям павших за Карабах
Компания 156 Evakuasiya не изменяет традиции: сама Назакет Теймурова исполняет детям павших за Карабах фото
17:52 1311
Азербайджан обсуждает с Италией военное сотрудничество
Азербайджан обсуждает с Италией военное сотрудничество
21:20 1450
Варварское освоение государственных земель. Госкомитет по имуществу выдал фиктивный техпаспорт?
Варварское освоение государственных земель. Госкомитет по имуществу выдал фиктивный техпаспорт? наше расследование
10:07 8697
Лавров: Азербайджанцы говорят, что уровень враждебности и недоверия высок
Лавров: Азербайджанцы говорят, что уровень враждебности и недоверия высок
19:53 4033
Сергей Лавров заявил, что руководство Армении окончательно решило карабахскую проблему
Сергей Лавров заявил, что руководство Армении окончательно решило карабахскую проблему
19:37 3920
Али Инсанов еще раз показал, каким должен быть подлец
Али Инсанов еще раз показал, каким должен быть подлец
19:09 7406
Эрдоган позвонил Алиеву
Эрдоган позвонил Алиеву
18:55 2871
А на кладбище так спокойненько – ни врагов, ни друзей
А на кладбище так спокойненько – ни врагов, ни друзей наша корреспонденция
13:25 5093
Пашинян с супругой на границе с Азербайджаном
Пашинян с супругой на границе с Азербайджаном видео
15:50 8756
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться