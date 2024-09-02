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Азербайджан обсуждает с Италией военное сотрудничество

21:20 1452

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в стране Лукой Ди Джанфранческо.

Об этом haqqin.az сообщили в Минобороны Азербайджана.

Закир Гасанов и Лука Ди Джанфранческо

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Италией в военной сфере, равно как и в других областях, имеют особый характер и будут способствовать развитию армий обеих стран. Между двумя странами реализованы уже некоторые из 31 запланированного мероприятия в военной сфере между Азербайджаном и Италией на 2024-2025 годы.

Выразив удовлетворение текущим состоянием сотрудничества в военной сфере, посол подчеркнул важное значение взаимных визитов.

На встрече с участием военного атташе Италии в Азербайджане капитана 1-го ранга Джианфранко Виццини стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере, а также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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