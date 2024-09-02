Кто сбил турецкий беспилотник? Причастен проиранский генерал?
Уничтожение над иракским Киркуком турецкого разведывательного беспилотника создало крайне напряженную ситуацию, грозящую свести на нет усилия по сближению позиций, предпринимаемые в последнее время Анкарой и Багдадом.
Как сообщается, турецкий беспилотник «Aksungur», наблюдавший в киркукском районе Чимен за позициями подразделений Рабочей партии Курдистана (РПК) и собирающий разведывательные данные, был сбит силами противовоздушной обороны Ирака. Этот факт подтвердил один из командиров иракской ПВО генерал Абдуссалам Хамуди, заявивший:
«Мы сбили турецкий БПЛА, нарушивший воздушное пространство Ирака».
Заявление Хамуди вызвало в Турции волну критики и подозрений в том, что речь идет о намеренном подрыве совместных усилий Турции и Ирака в борьбе с терроризмом и реализации таких стратегически важных проектов, как «Путь развития».
Новая эра в отношениях Турции и Ирака под угрозой?
Напомним, что в апреле этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за одиннадцать лет посетил Багдад – шаг, который был воспринят наблюдателями, как начало новой эры в турецко-иракских отношениях.
Это событие было подкреплено подписанием 15 августа в Анкаре исторического «Меморандума о сотрудничестве в военной и безопасности сферах и о борьбе с терроризмом», предусматривающего прекращение деятельности трех иракских партий, связанных с РПК, а также впервые признающего Рабочую партию Курдистана на территории Ирака террористической организацией.
Кроме того, меморандум включает планы по созданию турецкой военной базы в Багдаде и упрощение визового режима для иракских граждан.
Но 1 сентября, в день, когда был опубликован официальный указ, позволяющий гражданам Ирака младше пятнадцати и старше пятидесяти лет посещать Турцию без виз, стало известно, что в Киркуке был сбит турецкий беспилотник.
В ответ Анкара, ссылаясь на статью 51 Устава ООН, заявила о законности своего военного присутствия на территории Ирака и потребовала от Багдада расследовать этот инцидент.
В свою очередь, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани распорядился провести тщательное расследование и наказать виновных. После чего генерал Абдуссалам Хамуди, заявивший 30 августа об уничтожении турецкого БПЛА, был арестован.
Иранский след в киркукском инциденте?
Между тем, вскрываются детали, указывающие на возможную причастность Ирана к этому инциденту. Выяснилось, что генерал Хамуди, утверждающий, что именно он отдал приказ сбить турецкий БПЛА, имеет тесные связи с Ираном.
В частности, иракские СМИ сообщают, что Хамуди, вступивший в армию после принятия закона 2005 года, который требует от шиитских ополченцев подчинения официальным вооруженным силам, связан с Кайсом аль-Хазали, лидером группировки «Хашд аш-Шааби». Хазали, которого считают основателем иракских вооруженных формирований, поддерживаемых Ираном, обеспокоен сотрудничеством Турции и Ирака в борьбе против РПК. Известно также, что Кайс аль-Хазали неоднократно критиковал приграничные операции Турции против РПК и в последнее время активно призывал курдов сопротивляться действиям Анкары.
Абдуссалам Джасим, генерал армии Ирака в отставке, заявил в интервью местным СМИ, что именно Хазали стоит за уничтожением турецкого беспилотника. По его словам, инцидент был направлен на подрыв турецко-иракских отношений и продиктован экономическими интересами Ирана.
Джасим отметил, что Тегеран имеет значительные политические, военные, экономические и энергетические интересы в Киркуке, где ежедневно только от продажи нефти получает ежедневно доход, превышающий шесть миллионов долларов. Понятно, что присутствие Турции в этом стратегически важном регионе Иран никак не устраивает.
Закулисные игры Тегерана
В своих комментариях Абдуссалам Джасим также подчеркнул, что генерал Хамуди является бывшим членом милиции, присоединившимся к армии Ирака по квоте шиитской партии «Ассаиб Ахль аль-Хак». Отметив, что Хамуди не является выпускником Иракской военной академии, Джасим обвинил его в действиях, направленных на саботаж налаживающихся отношений между Ираком и Турцией.
Джасим добавил, что Иран, стремящийся единолично контролировать Киркук, незаконно назначил губернатором этого региона своего ставленника, применив аналогичный подход также и в Мосуле. И все это было сделано с единственной целью — помешать Турции.
По словам Джасима, чтобы незаконно назначить губернатором Киркука своего человека от Союза патриотов Курдистана (СПК), Иран распределил в виде взяток среди местных христиан, курдов и арабов 18 миллионов долларов. В процессе подкупа активное участие приняли лидер СПК Бафел Талабани, арабский депутат Мухаммед Тэмим и лидер ассирийской общины Рейян Кильда.
Отмечается также, что, используя инцидент с БПЛА, Иран стремится подорвать отношения Турции не только с Ираком, но и с США.
После инцидента с турецким беспилотником, проиранские СМИ в Ираке распространили множество ложных заявлений, чтобы максимально исказить суть происходящего.
После чего Абдуссалам Джасим охарактеризовал взаимодействие KYB, «Хашд аш-Шааби» и племен, подконтрольных Ирану, как «зловещий треугольник региона».