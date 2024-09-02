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Кто сбил турецкий беспилотник? Причастен проиранский генерал?

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
21:32 2671

Уничтожение над иракским Киркуком турецкого разведывательного беспилотника создало крайне напряженную ситуацию, грозящую свести на нет усилия по сближению позиций, предпринимаемые в последнее время Анкарой и Багдадом.

Как сообщается, турецкий беспилотник «Aksungur», наблюдавший в киркукском районе Чимен за позициями подразделений Рабочей партии Курдистана (РПК) и собирающий разведывательные данные, был сбит силами противовоздушной обороны Ирака. Этот факт подтвердил один из командиров иракской ПВО генерал Абдуссалам Хамуди, заявивший:

«Мы сбили турецкий БПЛА, нарушивший воздушное пространство Ирака».

Заявление Хамуди вызвало в Турции волну критики и подозрений в том, что речь идет о намеренном подрыве совместных усилий Турции и Ирака в борьбе с терроризмом и реализации таких стратегически важных проектов, как «Путь развития».

Сбитый турецкий беспилотник вызвал кризис во взаимоотношениях Турции с Ираком

Новая эра в отношениях Турции и Ирака под угрозой?

Напомним, что в апреле этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за одиннадцать лет посетил Багдад – шаг, который был воспринят наблюдателями, как начало новой эры в турецко-иракских отношениях.

Это событие было подкреплено подписанием 15 августа в Анкаре исторического «Меморандума о сотрудничестве в военной и безопасности сферах и о борьбе с терроризмом», предусматривающего прекращение деятельности трех иракских партий, связанных с РПК, а также впервые признающего Рабочую партию Курдистана на территории Ирака террористической организацией.

Кроме того, меморандум включает планы по созданию турецкой военной базы в Багдаде и упрощение визового режима для иракских граждан.

Но 1 сентября, в день, когда был опубликован официальный указ, позволяющий гражданам Ирака младше пятнадцати и старше пятидесяти лет посещать Турцию без виз, стало известно, что в Киркуке был сбит турецкий беспилотник.

Шиа ас-Судани понял, что с Эрдоганом сорвется... и принял меры

В ответ Анкара, ссылаясь на статью 51 Устава ООН, заявила о законности своего военного присутствия на территории Ирака и потребовала от Багдада расследовать этот инцидент.

В свою очередь, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани распорядился провести тщательное расследование и наказать виновных. После чего генерал Абдуссалам Хамуди, заявивший 30 августа об уничтожении турецкого БПЛА, был арестован.

Иранский след в киркукском инциденте?

Между тем, вскрываются детали, указывающие на возможную причастность Ирана к этому инциденту. Выяснилось, что генерал Хамуди, утверждающий, что именно он отдал приказ сбить турецкий БПЛА, имеет тесные связи с Ираном.

Генерал Абдуссалам Хамуди арестован

В частности, иракские СМИ сообщают, что Хамуди, вступивший в армию после принятия закона 2005 года, который требует от шиитских ополченцев подчинения официальным вооруженным силам, связан с Кайсом аль-Хазали, лидером группировки «Хашд аш-Шааби». Хазали, которого считают основателем иракских вооруженных формирований, поддерживаемых Ираном, обеспокоен сотрудничеством Турции и Ирака в борьбе против РПК. Известно также, что Кайс аль-Хазали неоднократно критиковал приграничные операции Турции против РПК и в последнее время активно призывал курдов сопротивляться действиям Анкары.

Абдуссалам Джасим, генерал армии Ирака в отставке, заявил в интервью местным СМИ, что именно Хазали стоит за уничтожением турецкого беспилотника. По его словам, инцидент был направлен на подрыв турецко-иракских отношений и продиктован экономическими интересами Ирана.

Джасим отметил, что Тегеран имеет значительные политические, военные, экономические и энергетические интересы в Киркуке, где ежедневно только от продажи нефти получает ежедневно доход, превышающий шесть миллионов долларов. Понятно, что присутствие Турции в этом стратегически важном регионе Иран никак не устраивает.

За кулисами Кайс аль-Хазали

Закулисные игры Тегерана

В своих комментариях Абдуссалам Джасим также подчеркнул, что генерал Хамуди является бывшим членом милиции, присоединившимся к армии Ирака по квоте шиитской партии «Ассаиб Ахль аль-Хак». Отметив, что Хамуди не является выпускником Иракской военной академии, Джасим обвинил его в действиях, направленных на саботаж налаживающихся отношений между Ираком и Турцией.

Джасим добавил, что Иран, стремящийся единолично контролировать Киркук, незаконно назначил губернатором этого региона своего ставленника, применив аналогичный подход также и в Мосуле. И все это было сделано с единственной целью — помешать Турции.

По словам Джасима, чтобы незаконно назначить губернатором Киркука своего человека от Союза патриотов Курдистана (СПК), Иран распределил в виде взяток среди местных христиан, курдов и арабов 18 миллионов долларов. В процессе подкупа активное участие приняли лидер СПК Бафел Талабани, арабский депутат Мухаммед Тэмим и лидер ассирийской общины Рейян Кильда.

Пора разгребать завалы на улицах Киркука

Отмечается также, что, используя инцидент с БПЛА, Иран стремится подорвать отношения Турции не только с Ираком, но и с США.

После инцидента с турецким беспилотником, проиранские СМИ в Ираке распространили множество ложных заявлений, чтобы максимально исказить суть происходящего.

После чего Абдуссалам Джасим охарактеризовал взаимодействие KYB, «Хашд аш-Шааби» и племен, подконтрольных Ирану, как «зловещий треугольник региона».

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