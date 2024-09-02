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После ареста самолета Мадуро Бразилии угрожают арестами госактивов

22:02 984

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал на своей странице в соцсети X новость об аресте властями США самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пригрозив правительству Бразилии попытками добиваться ареста государственных активов.

Напомним, что после 30 августа в Бразилии была заблокирована соцсеть X и заморожены счета Starlink.

"Если бразильское правительство не вернет незаконно присвоенное X и SpaceX, мы будем добиваться ответного ареста государственных активов. Надеюсь, президенту Бразилии Луле понравится летать коммерческими рейсами", написал Маск.

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