В разбившемся вертолете погиб известный российский финансист со своей супругой

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина Замятина погибли при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Замятину было 34 года. Пост финансового директора РФС он занимал с июня 2020 года. Ранее Замятин работал в Министерстве энергетики РФ, Институте проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ и финансовых структурах "Газпрома".

"Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии, - заявил президент РФС Александр Дюков. - Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше. РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон".