Россия начала закупать доллары у Руанды

Россия приобрела у африканского государства Руанда наличные доллары на сумму $29 млн 210 тыс. Это следует из закрытых данных российской таможенной статистики, с которыми ознакомилось издание «Верстка».

Вся сумма была куплена в рамках одной сделки в январе 2024 года. Продавцом выступило Министерство обороны Руанды, а покупателем — «Рособоронэкспорт», который является единственным государственным посредником по торговле продукцией военного назначения.

Согласно таможенной декларации, в поставке были банкноты номиналом 100 долларов, а их общий вес составил 292,1 кг.

Это небольшая часть наличных средств, которые были ввезены в Россию после того, как США и ЕС в марте 2022 года запретили поставлять в страну свои банкноты. Как писало со ссылкой на российские таможенные данные агентство Reuters, всего за два с половиной года войны в Россию было импортировано около 2,3 млрд наличных долларов и евро.

Основные поставки долларовых банкнот шли через Турцию и ОАЭ. При этом страна происхождения более половины партий в статистике не указана.