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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области

Нетаньяху обещает месть, но Байден ему не верит

22:53 72

Израиль заставит палестинских радикалов из движения ХАМАС заплатить очень высокую цену за убийство шести заложников в Газе, о гибели которых стало известно 1 сентября.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Израиль не успокоится и не забудет об этом убийстве. ХАМАС заплатит за это очень высокую цену", - сказал он.

На выступление Нетаньяху отреагировал президент США Джо Байден, заявивший, что "Вашингтон продолжает переговоры по сделке с командой Нетаньяху, но не с ним самим". Что указывает на серьезные противоречия в позициях Вашингтона и Иерусалима.

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