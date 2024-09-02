Пашинян заявил на границе с Азербайджаном: «Здесь безопасно как никогда»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новой школе приграничного села Киранц, находящего в нескольких десятках метров от новой границы с Азербайджаном, заявил, что ее посещение безопасно как никогда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

"Я хочу ответственно заявить, что в истории независимой Армении посещение школы в Киранце никогда не было так безопасно, как сегодня, жить в Киранце не было безопасней, чем сегодня", - сказал Пашинян.

Он добавил, что утверждение о безопасности посещения школы в Киранце означает, что так же безопасно посещение школы в соседнем азербайджанском селе.

Кроме того, премьер назвал процесс делимитации в Киранце "огромным успехом" для армянского государства.