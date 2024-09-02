Народ чествует Алиева в Кельбаджаре
2 сентября 2024, 23:07 1921
Как уже сообщалось ранее, 2 сентября президент Ильхам Алиев посетил Кельбаджарский район.
Во время своего визита Ильхам Алиев заложил фундамент поселка Истису.
Затем состоялась встреча Алиева с жителями Кельбаджарского района. Первые поселенцы тепло встретили главу азербайджанского государства, не скрывая своего восторга освободительной миссией Алиева и азербайджанской армии, в результате которой произошла деоккупация Кельбаджара.
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