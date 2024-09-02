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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
Новость дня
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области

Народ чествует Алиева в Кельбаджаре

2 сентября 2024, 23:07 1921

Как уже сообщалось ранее, 2 сентября президент Ильхам Алиев посетил Кельбаджарский район.

Во время своего визита Ильхам Алиев заложил фундамент поселка Истису.

Затем состоялась встреча Алиева с жителями Кельбаджарского района. Первые поселенцы тепло встретили главу азербайджанского государства, не скрывая своего восторга освободительной миссией Алиева и азербайджанской армии, в результате которой произошла деоккупация Кельбаджара.

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Народ чествует Алиева в Кельбаджаре
Народ чествует Алиева в Кельбаджаре
2 сентября 2024, 23:07 1922
Алиевы в албанской церкви
Алиевы в албанской церкви обновлено, фото
2 сентября 2024, 18:51 12266
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