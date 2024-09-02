Кому достались 250 миллионов долларов, направленные для ХАМАС?

Палестинец из Газы выложил сегодня в сеть видео с любопытной информацией. По его словам, за последние месяцы в Мавритании были собраны пожертвования для жителей сектора Газа на сумму 250 миллионов долларов.

Автор видеообращения утверждает, что в Газу поступило всего лишь 120 миллионов долларов, которые были распределены среди руководства ХАМАС.

Палестинец обратился к представителю ХАМАС в Мавритании с просьбой опубликовать подробный финансовый отчет. Распространенная информация вызывает удивление и тем, что Мавритания является одной из беднейших африканских стран.