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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
Новость дня
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области

Кому достались 250 миллионов долларов, направленные для ХАМАС?

2 сентября 2024, 23:24 922

Палестинец из Газы выложил сегодня в сеть видео с любопытной информацией. По его словам, за последние месяцы в Мавритании были собраны пожертвования для жителей сектора Газа на сумму 250 миллионов долларов.

Собранные деньги передали представителю ХАМАС в Мавритании Хамаду Саблиму Абу Сакру.

Палестинец задается вопросом: куда ушли 250 миллионов долларов?

Автор видеообращения утверждает, что в Газу поступило всего лишь 120 миллионов долларов, которые были распределены среди руководства ХАМАС.

Палестинец обратился к представителю ХАМАС в Мавритании с просьбой опубликовать подробный финансовый отчет. Распространенная информация вызывает удивление и тем, что Мавритания является одной из беднейших африканских стран.

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