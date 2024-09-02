Россия впервые применила против Украины ракету 48Н6ДМ

Во время последнего удара по Киеву российские войска применили ракету 48Н6ДМ от С-400. Об этом сообщает «Инсайдер».

Издание со ссылкой на военных экспертов сообщает, что данные ракеты имеют очень низкую точность попадания и в первую очередь представляют угрозу гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Кроме этого, эти ракеты обладают достаточно мощной боевой частью массой 180 килограммов и дальностью полета до 400 км. Ракета оснащена значительным количеством обломков, что усиливает эффект при попадании по объектам гражданской инфраструктуры.

Ракета 48Н6ДМ была сбита украинской системой ПВО.