USD 1.7000
EUR 1.8782
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
Новость дня
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области

Россия впервые применила против Украины ракету 48Н6ДМ

2 сентября 2024, 23:30 1870

Во время последнего удара по Киеву российские войска применили ракету 48Н6ДМ от С-400. Об этом сообщает «Инсайдер».

Издание со ссылкой на военных экспертов сообщает, что данные ракеты имеют очень низкую точность попадания и в первую очередь представляют угрозу гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Кроме этого, эти ракеты обладают достаточно мощной боевой частью массой 180 килограммов и дальностью полета до 400 км. Ракета оснащена значительным количеством обломков, что усиливает эффект при попадании по объектам гражданской инфраструктуры.

Ракета 48Н6ДМ была сбита украинской системой ПВО.

Ракета 48Н6ДМ
Пашинян заявил на границе с Азербайджаном: «Здесь безопасно как никогда»
Пашинян заявил на границе с Азербайджаном: «Здесь безопасно как никогда»
2 сентября 2024, 22:59 2888
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области о развитии ситуации
2 сентября 2024, 20:02 8637
Российская армия вновь наступает
Российская армия вновь наступает о развитии ситуации
2 сентября 2024, 22:28 8354
Пожар в «Азнефти»: есть погибший
Пожар в «Азнефти»: есть погибший
2 сентября 2024, 23:10 2849
Народ чествует Алиева в Кельбаджаре
Народ чествует Алиева в Кельбаджаре
2 сентября 2024, 23:07 1924
Алиевы в албанской церкви
Алиевы в албанской церкви обновлено, фото
2 сентября 2024, 18:51 12266
Кто сбил турецкий беспилотник? Причастен проиранский генерал?
Кто сбил турецкий беспилотник? Причастен проиранский генерал? наша корреспонденция
2 сентября 2024, 21:32 4962
США арестовали самолет Мадуро
США арестовали самолет Мадуро срочно в номер
2 сентября 2024, 20:10 6253
Компания 156 Evakuasiya не изменяет традиции: сама Назакет Теймурова исполняет детям павших за Карабах
Компания 156 Evakuasiya не изменяет традиции: сама Назакет Теймурова исполняет детям павших за Карабах фото
2 сентября 2024, 17:52 1580
Азербайджан обсуждает с Италией военное сотрудничество
Азербайджан обсуждает с Италией военное сотрудничество
2 сентября 2024, 21:20 2237
Варварское освоение государственных земель. Госкомитет по имуществу выдал фиктивный техпаспорт?
Варварское освоение государственных земель. Госкомитет по имуществу выдал фиктивный техпаспорт? наше расследование
2 сентября 2024, 10:07 9122

ЭТО ВАЖНО

Пашинян заявил на границе с Азербайджаном: «Здесь безопасно как никогда»
Пашинян заявил на границе с Азербайджаном: «Здесь безопасно как никогда»
2 сентября 2024, 22:59 2888
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области о развитии ситуации
2 сентября 2024, 20:02 8637
Российская армия вновь наступает
Российская армия вновь наступает о развитии ситуации
2 сентября 2024, 22:28 8354
Пожар в «Азнефти»: есть погибший
Пожар в «Азнефти»: есть погибший
2 сентября 2024, 23:10 2849
Народ чествует Алиева в Кельбаджаре
Народ чествует Алиева в Кельбаджаре
2 сентября 2024, 23:07 1924
Алиевы в албанской церкви
Алиевы в албанской церкви обновлено, фото
2 сентября 2024, 18:51 12266
Кто сбил турецкий беспилотник? Причастен проиранский генерал?
Кто сбил турецкий беспилотник? Причастен проиранский генерал? наша корреспонденция
2 сентября 2024, 21:32 4962
США арестовали самолет Мадуро
США арестовали самолет Мадуро срочно в номер
2 сентября 2024, 20:10 6253
Компания 156 Evakuasiya не изменяет традиции: сама Назакет Теймурова исполняет детям павших за Карабах
Компания 156 Evakuasiya не изменяет традиции: сама Назакет Теймурова исполняет детям павших за Карабах фото
2 сентября 2024, 17:52 1580
Азербайджан обсуждает с Италией военное сотрудничество
Азербайджан обсуждает с Италией военное сотрудничество
2 сентября 2024, 21:20 2237
Варварское освоение государственных земель. Госкомитет по имуществу выдал фиктивный техпаспорт?
Варварское освоение государственных земель. Госкомитет по имуществу выдал фиктивный техпаспорт? наше расследование
2 сентября 2024, 10:07 9122
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться