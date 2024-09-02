Школа при российском посольстве в Соединенных Штатах испытывает нехватку преподавателей из-за визовой политики Вашингтона. Об этом в понедельник, 2 сентября, рассказал посол РФ Анатолий Антонов.

Дипломат назвал подготовку к новому учебному году переломной, поскольку «нам нужны квалифицированные учителя, и они до сих пор еще не приехали», а происходит это из-за проволочек и отказов в выдаче виз американской стороной.

Антонов также напомнил, что у США подобной школы в России нет, поэтому они открыто заявляют, что проблемы российской стороны их не волнуют.

Комментируя непрекращающиеся обстрелы приграничных российских территорий со стороны украинских военных, вынудившие многих детей остаться без торжественных линеек в День знания, посол подчеркнул, что «мы должны сделать все, чтобы никто никогда не посягнул на священность наших границ».