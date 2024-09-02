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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области

Дания и Нидерланды разрешили Украине наносить своими истребителями удары по территории России

срочно в номер
2 сентября 2024, 23:42 1746

Украине необходимо предоставить право использовать западное оружие, в том числе истребители F-16, для нанесения ударов по объектам на территории России, если эти атаки будут соответствовать международному праву, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Мы не накладываем ограничений на F-16. <…> Мы предоставили эти самолеты без ограничений, то есть [разрешили применять] в соответствии с международным правом», — сказала Фредериксен на полях международной конференции по безопасности Globsec-2024 в Праге.

Датские истребители F-16

По ее словам, Украина должны выиграть эту войну, и единственный способ помочь ей в этом — дать Киеву то, в чем он больше всего нуждается. До этого Нидерланды разрешили Украине применять переданные ей F-16 для ударов по территории России. «Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16 при условии соблюдения законов войны», — подчеркнул командующий вооруженными силами страны Онно Эйхельсхайм. Он отметил, что Нидерланды желают победы Украине в войне и прилагают «все усилия, чтобы это произошло».

Дания и Нидерланды вместе с Бельгией и Норвегией входят коалицию стран, которая пообещала предоставить Украине в общей сложности 79 истребителей F-16. В частности, Дания должна передать 19 боевых машин, а Нидерланды — 24. При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости получить 120—130 истребителей для эффективного противостояния России в воздухе.

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