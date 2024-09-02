Беспорядки в Иерусалиме
2 сентября 2024, 23:51 697
В Иерусалиме у резиденции премьер-министра вспыхнули беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией.
Как сообщает «Голос Израиля», демонстранты прорвались через первый проверочный пункт. В толпе разожгли костер.
Полиция объявила о незаконности акции протеста, проводятся задержания зачинщиков беспорядков. По словам инициаторов акции протеста, выступающих против политики Нетаньяху, она называется «Демонстрация ярости».
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