Российский истребитель разбился в Индии… из-за неисправности
2 сентября 2024, 23:59 911
Истребитель МиГ-29 российского производства, состоящий на службе ВВС Индии, разбился из-за технической неисправности на северо-западе страны, пилот катапультировался, сообщила пресс-служба индийских ВВС.
"Во время обычной отработки ночных полетов в секторе Бармер МиГ-29 ВВС Индии столкнулся с серьезной технической проблемой, из-за которой пилоту пришлось катапультироваться", - говорится в сообщении в соцсети Х.
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