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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области

Российский истребитель разбился в Индии… из-за неисправности

2 сентября 2024, 23:59 911

Истребитель МиГ-29 российского производства, состоящий на службе ВВС Индии, разбился из-за технической неисправности на северо-западе страны, пилот катапультировался, сообщила пресс-служба индийских ВВС.

"Во время обычной отработки ночных полетов в секторе Бармер МиГ-29 ВВС Индии столкнулся с серьезной технической проблемой, из-за которой пилоту пришлось катапультироваться", - говорится в сообщении в соцсети Х.

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Народ чествует Алиева в Кельбаджаре
Народ чествует Алиева в Кельбаджаре
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Алиевы в албанской церкви
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2 сентября 2024, 18:51 12266
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