Кортеж кандидата в вице-президенты США попал в аварию

Часть автомобилей в составе кортежа кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии Тима Уолца в понедельник попала в аварию в ходе движения колонны на предвыборное мероприятие в американский город Милуоки, в результате чего несколько человек получили ушибы, ссадины, сотрясение и перелом, пишет газета The Hill.

Как стало известно, одним из столкнувшихся автомобилей оказался микроавтобус, в котором находились журналисты, сопровождающие Уолца в поездке.