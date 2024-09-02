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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
Новость дня
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области

Кортеж кандидата в вице-президенты США попал в аварию

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Часть автомобилей в составе кортежа кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии Тима Уолца в понедельник попала в аварию в ходе движения колонны на предвыборное мероприятие в американский город Милуоки, в результате чего несколько человек получили ушибы, ссадины, сотрясение и перелом, пишет газета The Hill.

Как стало известно, одним из столкнувшихся автомобилей оказался микроавтобус, в котором находились журналисты, сопровождающие Уолца в поездке.

Справа Тим Уолц
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Народ чествует Алиева в Кельбаджаре
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Алиевы в албанской церкви
Алиевы в албанской церкви обновлено, фото
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