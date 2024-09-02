Харьков, Запорожье, Днепр под обстрелом
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Российские войска подвергли обстрелу Харьков. В городе произошли взрывы в Киевском и Салтовском районах.
О взрывах в Запорожье сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Как сообщает Днепропетровская областная военная администрация, россияне совершили очередную атаку на Днепропетровскую область. По предварительной информации, в результате обстрелов повреждены несколько жилых домов в одном из районов Днепра.
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