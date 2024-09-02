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Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области
Новость дня
Украинская армия берет под контроль новые территории в Курской области

Украина обвиняет Монголию: «Почему не арестован президент России?»

00:50 193

Украина будет добиваться, чтобы отказ Монголии выполнить ордер Международного уголовного суда имел последствия.

С таким заявлением выступил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. По его словам, невыполнение обязательного ордера на арест президента России является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права.

"Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", - написал Тихий в микроблоге X.

Отметим, что президент России Владимир Путин посетил Монголию впервые за пять лет. Официальный визит, начавшийся вечером 2 сентября, проходит по приглашению монгольского лидера Ухнаагийн Хурэлсуха, который сделал такое предложение российскому коллеге на встрече в Пекине осенью 2023 года.

Как и пять лет назад, Путин примет участие в праздновании годовщины совместной победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Кроме того, у российского президента запланированы предметные переговоры и ряд двусторонних встреч. Завершит визит торжественный прием.

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Алиевы в албанской церкви
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