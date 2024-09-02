Ракетно-дроновая война входит в новую фазу

Ночь на 2 сентября, перед тем как школьники отправились на праздничные линейки отмечать начало нового учебного года, прошла в Киеве уже привычно громко. Над городом было сбито около двух десятков ракет и какое-то количество дронов. Среди пострадавших зданий – Исламский культурный центр Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым, расположенный в мечети в столичном районе Нивки, о чем написал в соцсетях председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. "Еще одно свидетельство того, что Россия является страной абсолютного зла", - отметил Чубаров. Общее количество ракет, запущенных по Украине в эту ночь, командование Воздушных сил оценило в 35 единиц: 14 крылатых Х-101/55, все они были сбиты; 16 баллистических типа «Искандер-М» или северокорейские KN-23, сбиты девять; уничтожить ни один из четырех комплексов С-300/С-400 не удалось, как и одну ракету неустановленного типа. Из 23 БпЛА уничтожены 20.

Ракетно-шахедные налеты стали привычной рутиной, хотя, надо заметить, в последние дни стороны поставили рекорды. В понедельник, 26 августа, была самая масштабная атака за все время войны: Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты из 127 и 99 ударных БпЛА из 109. Украина провела самую большую атаку БпЛА в ночь на 1 сентября: по сообщению МО РФ, над пятнадцатью регионами России «были уничтожены и перехвачены» 158 ударных дронов. Считаются ли перехваченными те БпЛА, которые взорвались на Конаковской ГРЭС в Тверской области и Московском НПЗ в Капотне, не расшифровывается. Уже очевидно, что ближайшие месяцы пройдут под аккомпанемент взаимных дальних ударов. Украинская статистика за август показывает возросший разрушительный потенциал этих атак. Всего за прошедший месяц по территории Украины было запущено 916 средств поражения. Из них основная часть пришлась на БпЛА – 680 единиц, из которых 655 были уничтожены: процент сбития 96,32%. Высокий процент уничтожения крылатых ракет типов Х-101/55, «Калибр»: из 115 единиц сбили 99, итого 86,09%. С прочими ракетами дела обстоят хуже.