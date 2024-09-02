Ракетно-дроновая война входит в новую фазу
Ночь на 2 сентября, перед тем как школьники отправились на праздничные линейки отмечать начало нового учебного года, прошла в Киеве уже привычно громко. Над городом было сбито около двух десятков ракет и какое-то количество дронов.
Среди пострадавших зданий – Исламский культурный центр Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым, расположенный в мечети в столичном районе Нивки, о чем написал в соцсетях председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. "Еще одно свидетельство того, что Россия является страной абсолютного зла", - отметил Чубаров.
Общее количество ракет, запущенных по Украине в эту ночь, командование Воздушных сил оценило в 35 единиц: 14 крылатых Х-101/55, все они были сбиты; 16 баллистических типа «Искандер-М» или северокорейские KN-23, сбиты девять; уничтожить ни один из четырех комплексов С-300/С-400 не удалось, как и одну ракету неустановленного типа. Из 23 БпЛА уничтожены 20.
Ракетно-шахедные налеты стали привычной рутиной, хотя, надо заметить, в последние дни стороны поставили рекорды. В понедельник, 26 августа, была самая масштабная атака за все время войны: Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты из 127 и 99 ударных БпЛА из 109. Украина провела самую большую атаку БпЛА в ночь на 1 сентября: по сообщению МО РФ, над пятнадцатью регионами России «были уничтожены и перехвачены» 158 ударных дронов. Считаются ли перехваченными те БпЛА, которые взорвались на Конаковской ГРЭС в Тверской области и Московском НПЗ в Капотне, не расшифровывается.
Уже очевидно, что ближайшие месяцы пройдут под аккомпанемент взаимных дальних ударов. Украинская статистика за август показывает возросший разрушительный потенциал этих атак.
Всего за прошедший месяц по территории Украины было запущено 916 средств поражения. Из них основная часть пришлась на БпЛА – 680 единиц, из которых 655 были уничтожены: процент сбития 96,32%.
Высокий процент уничтожения крылатых ракет типов Х-101/55, «Калибр»: из 115 единиц сбили 99, итого 86,09%.
С прочими ракетами дела обстоят хуже.
Из 45 баллистических «Искандеров-М» и северокорейских КN-23 удалось уничтожить семь (15,56%). Из 48 управляемых авиационных ракет Х-59/69 сбили 12 (25%). Из девяти аэробаллистических ракет «Кинжал» сбили две (22,22%). Из семи крылатых сверхзвуковых Х-22 сбили две (28,57%). Из пяти крылатых ракет «Искандер-К» - одну (20%). Ни одну из противолокационных ракет Х-31П уничтожить не удалось.
Кроме того, по позициям на фронте и в тыловой зоне Украины было сброшено 2687 планирующих авиационных бомб (КАБов).
Отмечается поиск более эффективных тактик применения средств поражения. Так, удары украинских дронов по нефтебазам стратегического запаса России «Кавказ» в Пролетарске Ростовской области и «Атлас» под Каменском той же области привели к многодневным пожарам, которые не удавалось погасить много дней. Раньше достигать такой отдачи от атак не удавалось.
Российская сторона атакует дронами, которые часто идут, вопреки предыдущей тактике, на большой высоте, что затрудняет их уничтожение мобильными зенитными группами, а затем резко снижаются. Крылатые ракеты, наоборот, пытаются запускать по как можно более низкой траектории. При комбинированной ракетно-дроновой атаке русские стараются синхронизировать одновременные удары ракетами разного типа и БпЛА, стремясь перегрузить украинскую систему ПВО и ПРО.
Очевидно, ближайшие месяцы пройдут в обмене интенсивными дальними ударами. Если Украине удастся добиться от США снятия запрета на применение дальнобойных ракетных средств для атак военных и стратегических объектов на территории России, над чем Киев упорно работает, ракетно-дроновая война заиграет новыми убойными красками.
При этом Украина старается максимально повысить потенциал своей системы ПВО/ПРО за счет помощи западных союзников. Российские партнеры помогают ей (РФ) ударными средствами, как это делают Иран и Северная Корея, а вот прикрыть огромную территорию РФ от воздушных атак никто помочь не может, союзников, располагающих соответствующими средствами, у русских нет.